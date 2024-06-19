19 июня, 18:00Новости
Новости часа: две школы и детский сад построят в Пресненском районе в 2025 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две школы и детский сад построят в Пресненском районе в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 100 тонн мусора собрали в акватории Москвы с начала навигации, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье на 20 июня. Об этом заявили синоптики.