Новости часа: две школы и детский сад построят в Пресненском районе в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две школы и детский сад построят в Пресненском районе в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 100 тонн мусора собрали в акватории Москвы с начала навигации, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье на 20 июня. Об этом заявили синоптики.