Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

19 июня, 18:00

Новости

Новости часа: две школы и детский сад построят в Пресненском районе в 2025 году

Новости часа: две школы и детский сад построят в Пресненском районе в 2025 году

Новости часа: более 16 тысяч жителей ЦАО получат жилье по программе реновации

Собянин: две школы и детский сад построят в Пресненском районе в 2025 году

Новости часа: в ОЭЗ "Технополис "Москва" формируется крупнейший фармкластер в РФ

Новости часа: в Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

Почти три миллиона пассажиров воспользовались новыми станциями МЦД-4 в ТиНАО

Новости часа: социальной помощью пользуется каждый третий житель Москвы

Новости часа: фармкластер в ОЭЗ "Технополис "Москва" станет крупнейшим в стране

Новости часа: в Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

Сергей Собянин назвал популярные городские чат-боты для помощи жителям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две школы и детский сад построят в Пресненском районе в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 100 тонн мусора собрали в акватории Москвы с начала навигации, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье на 20 июня. Об этом заявили синоптики.

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