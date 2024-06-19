19 июня, 16:45Новости
Новости часа: более 16 тысяч жителей ЦАО получат жилье по программе реновации
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В центре Москвы в программу реновации включили 110 домов. Таким образом, в новое жилье переедут 16 тысяч горожан. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Обновленный рейтинг взрослых городских поликлиник опубликовали в Москве, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В ГУ МЧС по Москве предупредили о дожде, грозе и усилении ветра до 20 метров в секунду 20 июня.