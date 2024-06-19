Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

19 июня, 16:45

Новости

Новости часа: более 16 тысяч жителей ЦАО получат жилье по программе реновации

Новости часа: более 16 тысяч жителей ЦАО получат жилье по программе реновации

Собянин: две школы и детский сад построят в Пресненском районе в 2025 году

Новости часа: в ОЭЗ "Технополис "Москва" формируется крупнейший фармкластер в РФ

Новости часа: в Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

Почти три миллиона пассажиров воспользовались новыми станциями МЦД-4 в ТиНАО

Новости часа: социальной помощью пользуется каждый третий житель Москвы

Новости часа: фармкластер в ОЭЗ "Технополис "Москва" станет крупнейшим в стране

Новости часа: в Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

Сергей Собянин назвал популярные городские чат-боты для помощи жителям

Собянин: около 4,5 млн москвичей пользуются социальной помощью города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В центре Москвы в программу реновации включили 110 домов. Таким образом, в новое жилье переедут 16 тысяч горожан. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Обновленный рейтинг взрослых городских поликлиник опубликовали в Москве, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В ГУ МЧС по Москве предупредили о дожде, грозе и усилении ветра до 20 метров в секунду 20 июня.

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