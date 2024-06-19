Новости часа: в Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Десять чат-ботов, которые помогают быстро находить информацию, разработали в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Электробусы вышли еще на девять маршрутов в Москве, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Очередное резкое ухудшение погоды обещают 20 июня в Москве, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.