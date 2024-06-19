Участок БКЛ закроют с 22 июня

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19 июня, 14:45

Новости

Новости часа: в Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

Новости часа: в Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

Почти три миллиона пассажиров воспользовались новыми станциями МЦД-4 в ТиНАО

Новости часа: социальной помощью пользуется каждый третий житель Москвы

Новости часа: фармкластер в ОЭЗ "Технополис "Москва" станет крупнейшим в стране

Новости часа: в Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

Сергей Собянин назвал популярные городские чат-боты для помощи жителям

Собянин: около 4,5 млн москвичей пользуются социальной помощью города

Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" формируется крупнейший фармкластер в РФ

Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

Сергей Собянин: 81 поликлиника построена в Москве с 2011 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Десять чат-ботов, которые помогают быстро находить информацию, разработали в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Электробусы вышли еще на девять маршрутов в Москве, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Очередное резкое ухудшение погоды обещают 20 июня в Москве, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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