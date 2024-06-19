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19 июня, 14:15

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Почти три миллиона пассажиров воспользовались новыми станциями МЦД-4 в ТиНАО

Почти три миллиона пассажиров воспользовались новыми станциями МЦД-4 в ТиНАО

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Почти три миллиона пассажиров воспользовались новыми станциями МЦД-4 в ТиНАО с момента их открытия. Линия, по которой ходят современные поезда, протянулась до Апрелевки. В час пик составы отправляются каждые 5–6 минут.

В своем блоге Сергей Собянин отметил, что главная задача – сделать поездки пассажиров еще комфортнее. Для этого продолжается реконструкция станций, благодаря которой они превращаются в полноценные городские вокзалы с перехватывающими парковками, подъездами для общественного транспорта, удобной инфраструктурой для пешеходов и понятной навигацией для пассажиров.

Какими станциями МЦД пользуются жители ТиНАО? Какой еще транспорт им доступен? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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