Новости часа: в Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве разработали 10 чат-ботов, которые помогают быстро находить информацию. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Парке Горького обновят Пушкинскую набережную и систему освещения, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, 19 июня в столице ожидается погода без осадков и до 27 градусов.

