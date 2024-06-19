Участок БКЛ закроют с 22 июня

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19 июня, 11:45

Новости

Новости часа: в Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

Новости часа: в Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

Сергей Собянин назвал популярные городские чат-боты для помощи жителям

Собянин: около 4,5 млн москвичей пользуются социальной помощью города

Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" формируется крупнейший фармкластер в РФ

Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

Сергей Собянин: 81 поликлиника построена в Москве с 2011 года

Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве дорог на северо-востоке столицы

Собянин: состав столичного метро на 75% состоит из поездов современного поколения

Сергей Собянин встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем

Собянин: намечены совместные проекты между Москвой и провинцией Аньхой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве разработали 10 чат-ботов, которые помогают быстро находить информацию. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Парке Горького обновят Пушкинскую набережную и систему освещения, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, 19 июня в столице ожидается погода без осадков и до 27 градусов.

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