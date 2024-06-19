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19 июня, 09:15

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Собянин: около 4,5 млн москвичей пользуются социальной помощью города

Собянин: около 4,5 млн москвичей пользуются социальной помощью города

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Более 4,5 миллиона москвичей пользуются различными видами социальной поддержки. О планах развития системы помощи горожанам до 2030 года в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, главные задачи – обеспечить выполнение всех социальных обязательств перед москвичами и внедрить более гибкие и эффективные инструменты поддержки людей. В частности, речь идет о социальных выплатах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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