Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

Сергей Собянин находится с рабочим визитом в китайской провинции Аньхой. Он встретился с руководством региона и подписал протокол о намерениях установления дружественных связей.

Также Москва и провинция Аньхой подписали документ о сотрудничестве. На данный момент у российской столицы и региона КНР есть общие интересы, в основном в области автомобилестроения.

Так, город Хэфей, где стороны подписали соглашение, является крупнейшим промышленным мегаполисом Китая, здесь расположены несколько автозаводов. Известно, что завод "Москвич" продолжит локализацию производства совместно с китайской компанией Jac Motors.

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