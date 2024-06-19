Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 07:15

Новости

Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

Сергей Собянин: 81 поликлиника построена в Москве с 2011 года

Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве дорог на северо-востоке столицы

Собянин: состав столичного метро на 75% состоит из поездов современного поколения

Сергей Собянин встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем

Собянин: намечены совместные проекты между Москвой и провинцией Аньхой

Новости часа: надбавка для обладателей статуса "Московский врач" увеличена вдвое

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве поликлиник по новому московскому стандарту

Мэр Москвы рассказал о строительстве дорог на северо-востоке столицы

Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

Сергей Собянин находится с рабочим визитом в китайской провинции Аньхой. Он встретился с руководством региона и подписал протокол о намерениях установления дружественных связей.

Также Москва и провинция Аньхой подписали документ о сотрудничестве. На данный момент у российской столицы и региона КНР есть общие интересы, в основном в области автомобилестроения.

Так, город Хэфей, где стороны подписали соглашение, является крупнейшим промышленным мегаполисом Китая, здесь расположены несколько автозаводов. Известно, что завод "Москвич" продолжит локализацию производства совместно с китайской компанией Jac Motors.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыполитикавидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика