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Собянин открыл реконструированную поликлинику в Даниловском районе

Собянин открыл реконструированную поликлинику в Даниловском районе

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Детская городская поликлиника в Даниловском районе Москвы была открыта после реконструкции Сергеем Собяниным. Поликлиника была почти полностью перестроена, у нее появился новый обновленный фасад. Внутри здания были заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола.

Отмечается, что уже 89 поликлиник открыли в Москве после комплексной реконструкции. Теперь это многофункциональные медицинские центры, где все специалисты находятся в одном месте.

Как изменилось пространство теперь? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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