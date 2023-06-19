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15:30

Политика

Новости часа: сразу 8 обновленных поликлиник начинают работу в Москве в июне

Новости часа: сразу 8 обновленных поликлиник начинают работу в Москве в июне

Собянин открыл еще одну реконструированную поликлинику в ЮАО

Новости часа: в Москве завершили реконструкцию 89 поликлиник

Собянин открыл еще одну реконструированную поликлинику в ЮАО

Новости часа: Собянин рассказал об импортозамещении в городском хозяйстве Москвы

Собянин рассказал о системной работе по импортозамещению в городском хозяйстве столицы

Новости часа: более 200 площадок под бизнес отмечено на инвестиционной карте столицы

Собянин рассказал о росте популярности инвестиционной карты Москвы

Новости часа: 15 из 16 станций Калужского направления подготовили к запуску МЦД-4

Собянин рассказал о программе создания мест приложения труда в городских районах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сразу 8 обновленных поликлиник начинают работу в Москве в середине июня. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Россияне в 2024 году будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Это следует из проекта Минтруда.

Российские военные нанесли удар с моря по местам хранения иностранной техники ВСУ. Объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

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