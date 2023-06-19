Новости часа: сразу 8 обновленных поликлиник начинают работу в Москве в июне

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сразу 8 обновленных поликлиник начинают работу в Москве в середине июня. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Россияне в 2024 году будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Это следует из проекта Минтруда.

Российские военные нанесли удар с моря по местам хранения иностранной техники ВСУ. Объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.