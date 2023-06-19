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Собянин открыл еще одну реконструированную поликлинику в ЮАО

Собянин открыл еще одну реконструированную поликлинику в ЮАО

Новости часа: в Москве завершили реконструкцию 89 поликлиник

Собянин открыл еще одну реконструированную поликлинику в ЮАО

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Сергей Собянин открыл в Москве на улице Лестева детскую поликлинику после комплексной реконструкции. Пациентам больше не надо сидеть в очереди, а родителям – искать, чем занять детей в ожидании.

Теперь медицинский персонал в перерывах может восстановить силы в специальных комнатах. Сколько всего поликлиник отремонтировали на новому московскому стандарту и какие его аспекты больше всего ценят москвичи? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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