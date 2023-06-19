Собянин открыл еще одну реконструированную поликлинику в ЮАО

Детская городская поликлиника в Даниловском районе Москвы была открыта после реконструкции Сергеем Собяниным. Мэр также поздравил сотрудников учреждения с Днем медицинского работника, который отмечался 18 июня.

Поликлиника была почти полностью перестроена, у нее появился новый обновленный фасад. Внутри здания были заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола.

Сколько всего поликлиник отремонтировали на новому московскому стандарту и какие его аспекты больше всего ценят москвичи? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.