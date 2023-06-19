Новости часа: Собянин рассказал об импортозамещении в городском хозяйстве Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предприятиям городского хозяйства столицы удалось добиться большого прогресса в импортозамещении. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Амбулаторную гинекологическую службу планируют сформировать в столице. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Холеры и других опасных инфекций после подтоплений в Херсонской области не зафиксировали. Об этом сообщили местные власти.