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Новости

13:45

Экономика

Новости часа: Собянин рассказал об импортозамещении в городском хозяйстве Москвы

Новости часа: Собянин рассказал об импортозамещении в городском хозяйстве Москвы

Собянин рассказал о системной работе по импортозамещению в городском хозяйстве столицы

Новости часа: более 200 площадок под бизнес отмечено на инвестиционной карте столицы

Собянин рассказал о росте популярности инвестиционной карты Москвы

Новости часа: 15 из 16 станций Калужского направления подготовили к запуску МЦД-4

Собянин рассказал о программе создания мест приложения труда в городских районах

Собянин сообщил, что Калужское направление почти готово к запуску МЦД-4

Собянин рассказал, как городские власти помогают москвичам с переездом по реновации

Собянин рассказал о продукции столичных ремесленников

Собянин рассказал о строительстве новых соцобъектов в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предприятиям городского хозяйства столицы удалось добиться большого прогресса в импортозамещении. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Амбулаторную гинекологическую службу планируют сформировать в столице. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Холеры и других опасных инфекций после подтоплений в Херсонской области не зафиксировали. Об этом сообщили местные власти.

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