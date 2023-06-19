Собянин рассказал о системной работе по импортозамещению в городском хозяйстве столицы

Предприятиям городского хозяйства Москвы удалось добиться большого прогресса в импортозамещении за прошлый год. Об этом на своей страничке в "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что работа проходит системная и материалы импортозамещают уже много лет. Но современные условия стали вызовом и стимулом. Например, "Мослифт" в 2023 году начал выпускать комплектующие для лифтов собственного производства. А Мосводоканал на Люберецких очистных сооружениях запустил создание сорбента для сменных фильтров газоочистных установок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.