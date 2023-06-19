Новости часа: 15 из 16 станций Калужского направления подготовили к запуску МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 15 из 16 станций Калужского направления подготовили к запуску МЦД-4. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москва использует 70% всех отечественных зарегистрированных медсервисов с искусственным интеллектом. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Более тысячи новых домовых указателей установили в Москве. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.