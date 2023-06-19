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Новости часа: 15 из 16 станций Калужского направления подготовили к запуску МЦД-4

Новости часа: 15 из 16 станций Калужского направления подготовили к запуску МЦД-4

Собянин рассказал о программе создания мест приложения труда в городских районах

Собянин сообщил, что Калужское направление почти готово к запуску МЦД-4

Собянин рассказал, как городские власти помогают москвичам с переездом по реновации

Собянин рассказал о продукции столичных ремесленников

Собянин рассказал о строительстве новых соцобъектов в столице

Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником

Собянин: арендаторы городских помещений в Москве сэкономят 6,4 млрд рублей

Новости часа: Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

Собянин: записаться в "Московское долголетие" стало возможно онлайн на моs.ru

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 15 из 16 станций Калужского направления подготовили к запуску МЦД-4. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москва использует 70% всех отечественных зарегистрированных медсервисов с искусственным интеллектом. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Более тысячи новых домовых указателей установили в Москве. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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