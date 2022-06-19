В будущем парке "Яуза" привели в порядок половину территории – Собянин

В будущем парке "Яуза" привели в порядок уже половину неухоженной территории. Об в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В этом году в работе два участка. Вдоль Северодвинской улицы появится пространство с амфитеатром, зоной отдыха и детской площадкой. Также запланировано благоустройство на участке от Широкой до Енисейской улицы.

После завершения всех работ итоговая площадь парка превысит 350 гектаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

