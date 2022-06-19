В столице приводят в порядок территории городских стационаров. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале. Сейчас идут работы возле больницы имени Юдина. Там появятся новые прогулочные маршруты и детская площадка. Для сотрудников больницы сделают небольшой спортивный городок с уличными тренажерами. Для отдыха и реабилитации пациентов создадут целый сад – с тактильной и ароматерапевтической зонами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.