Собянин поздравил медиков с их профессиональным праздником

Сегодня медики отмечают профессиональный праздник. Врачей поздравил Сергей Собянин. Он поблагодарил их за профессионализм и заботу о здоровье москвичей. Со своей стороны мэр пообещал и дальше развивать столичное здравоохранение – строить и обновлять больницы, поликлиники и оснащать их самым современным оборудованием.

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