19 мая, 22:30Новости
Новости часа: Собянин заявил, что каждая пятая свадьба проходит на выезде
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Каждая пятая свадьба проходит на выезде, заявил Сергей Собянин. Среди самых популярных мест, по словам мэра, это 84-й этаж башни "ОКО", особняк "Роял" на Малой Ордынке и особняк Спиридонова.
По информации столичного Дептранса, к концу года в Москве появится около 600 новых электробусов.
Градоначальник подчеркнул, что на площадках "Новые адреса счастья" за 5 лет поженились уже 50 тысяч пар.
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