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Новости

19 мая, 22:30

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Новости часа: Собянин заявил, что каждая пятая свадьба проходит на выезде

Новости часа: Собянин заявил, что каждая пятая свадьба проходит на выезде

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 мая

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Сергей Собянин подвел итоги весеннего велофестиваля в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Каждая пятая свадьба проходит на выезде, заявил Сергей Собянин. Среди самых популярных мест, по словам мэра, это 84-й этаж башни "ОКО", особняк "Роял" на Малой Ордынке и особняк Спиридонова.

По информации столичного Дептранса, к концу года в Москве появится около 600 новых электробусов.

Градоначальник подчеркнул, что на площадках "Новые адреса счастья" за 5 лет поженились уже 50 тысяч пар.

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