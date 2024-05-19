19 мая, 20:30Новости
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 мая
Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 мая.
Объем специализированной медпомощи в столице увеличится в 1,5 раза, заявил Сергей Собянин. Целевые программы направлены на повышение качества и продолжительности жизни москвичей, добавил градоначальник.
Театр имени Маяковского отменил воскресный спектакль "Бешеные деньги" со Светланы Немоляевой. По информации учреждения, причиной тому послужило плохое самочувствие артистки.
Поезда на МЦК курсируют с увеличенными интервалами по утрам и вечерам. Временное изменение графика связано со строительством новой высокоскоростной магистрали.