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Новости

19 мая, 20:30

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 мая

Новости часа: акцию "Ночь в музее" посетили около 350 тысяч человек

Новости часа: Собянин рассказал об увеличении в 1,5 раза объема медпомощи

Акцию "Ночь в музее" посетили свыше 350 тысяч москвичей

Новости часа: в Москве в 1,5 раза увеличили объем программ повышения качества жизни

Собянин: объем специализированной медпомощи в 2024 году увеличился в 1,5 раза

Собянин назвал самые популярные площадки для выездных свадеб в Москве

Собянин: в Москве открылись новые выездные площадки для регистрации брака

Сергей Собянин подвел итоги весеннего велофестиваля в Москве

Новости часа: почти 2,5 млн кв м недвижимости построят в Москве по программе КРТ

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 мая.

Объем специализированной медпомощи в столице увеличится в 1,5 раза, заявил Сергей Собянин. Целевые программы направлены на повышение качества и продолжительности жизни москвичей, добавил градоначальник.

Театр имени Маяковского отменил воскресный спектакль "Бешеные деньги" со Светланы Немоляевой. По информации учреждения, причиной тому послужило плохое самочувствие артистки.

Поезда на МЦК курсируют с увеличенными интервалами по утрам и вечерам. Временное изменение графика связано со строительством новой высокоскоростной магистрали.

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