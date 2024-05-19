Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 мая.

Объем специализированной медпомощи в столице увеличится в 1,5 раза, заявил Сергей Собянин. Целевые программы направлены на повышение качества и продолжительности жизни москвичей, добавил градоначальник.



Театр имени Маяковского отменил воскресный спектакль "Бешеные деньги" со Светланы Немоляевой. По информации учреждения, причиной тому послужило плохое самочувствие артистки.

Поезда на МЦК курсируют с увеличенными интервалами по утрам и вечерам. Временное изменение графика связано со строительством новой высокоскоростной магистрали.