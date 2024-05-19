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Новости

19 мая, 17:30

Новости

Новости часа: в Москве в 1,5 раза увеличили объем программ повышения качества жизни

Новости часа: в Москве в 1,5 раза увеличили объем программ повышения качества жизни

Собянин: объем специализированной медпомощи в 2024 году увеличился в 1,5 раза

Собянин назвал самые популярные площадки для выездных свадеб в Москве

Собянин: в Москве открылись новые выездные площадки для регистрации брака

Сергей Собянин подвел итоги весеннего велофестиваля в Москве

Новости часа: почти 2,5 млн кв м недвижимости построят в Москве по программе КРТ

Новости часа: Собянин рассказал о привлечении инвесторов для развития еще 6 площадок

Новости часа: более 2 тыс артефактов нашли археологи в Москве с начала года

Собянин: город привлек инвесторов для комплексного развития еще 6 площадок

Собянин подвел итоги городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Объем целевых программ, направленных на повышение качества и продолжительности жизни москвичей, увеличили более чем в 1,5 раза, заявил Сергей Собянин.

По данным столичного Дептранса, до конца 2024 года в городе появится еще около 600 новых электробусов.

Потепление до 27 градусов тепла ожидается в Москве на следующей неделе, с 20 по 26 мая. Это информация центра погоды "Фобос".

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