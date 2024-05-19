Новости часа: в Москве в 1,5 раза увеличили объем программ повышения качества жизни

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Объем целевых программ, направленных на повышение качества и продолжительности жизни москвичей, увеличили более чем в 1,5 раза, заявил Сергей Собянин.

По данным столичного Дептранса, до конца 2024 года в городе появится еще около 600 новых электробусов.

Потепление до 27 градусов тепла ожидается в Москве на следующей неделе, с 20 по 26 мая. Это информация центра погоды "Фобос".

