Новости часа: Собянин рассказал о работе корабля-лаборатории "Экопатруль" на Москве-реке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Качество воды в Москве-реке ежедневно контролирует судно "Экопатруль". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Шесть человек задержали на акции протеста у аэропорта Тбилиси, где приземлился рейс из Москвы. Об этом заявили СМИ.

Российские военные поразили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в ДНР. Это данные Минобороны РФ.