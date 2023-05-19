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Политика

Новости часа: Собянин рассказал о работе корабля-лаборатории "Экопатруль" на Москве-реке

Новости часа: Собянин рассказал о работе корабля-лаборатории "Экопатруль" на Москве-реке

Собянин объявил о завершении комплексной реконструкции спорткомплекса "Москвич"

Собянин рассказал о контроле качества воды в Москве-реке с помощью судна "Экопатруль"

Новости часа: завершена реконструкция исторического спорткомплекса "Москвич"

Собянин: строительство южного участка МСД вступает в завершающую стадию

Собянин объявил о завершении комплексной реконструкции спорткомплекса "Москвич"

Собянин рассказал о закупке поездов "Иволга" для диаметров наземного метро в столице

Собянин рассказал, что в Москве в 1,5 раза выросло производство лекарств и медизделий

Собянин: строительство южного участка МСД вступает в завершающую стадию

Собянин: территорию возле метро "Цветной бульвар" и цирка Никулина благоустроят

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Качество воды в Москве-реке ежедневно контролирует судно "Экопатруль". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Шесть человек задержали на акции протеста у аэропорта Тбилиси, где приземлился рейс из Москвы. Об этом заявили СМИ.

Российские военные поразили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в ДНР. Это данные Минобороны РФ.

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