Собянин: строительство южного участка МСД вступает в завершающую стадию

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Южный участок Московского скоростного диаметра в данный момент достраивают в городе. Завершить все работы должны до конца года, заявил Сергей Собянин.

МСД – это многоступенчатый проект, который сократит время в пути не только для автомобилистов, но и для пассажиров аэропортов. Сколько времени удастся сэкономить? И где изменится схема движения?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.