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Собянин: строительство южного участка МСД вступает в завершающую стадию

Собянин: строительство южного участка МСД вступает в завершающую стадию

Собянин объявил о завершении комплексной реконструкции спорткомплекса "Москвич"

Собянин рассказал о закупке поездов "Иволга" для диаметров наземного метро в столице

Собянин рассказал, что в Москве в 1,5 раза выросло производство лекарств и медизделий

Собянин: строительство южного участка МСД вступает в завершающую стадию

Собянин: территорию возле метро "Цветной бульвар" и цирка Никулина благоустроят

Новости часа: Собянин заявил, что работы на южном участке МСД будут завершены в 2023 году

Собянин: работы на южном участке МСД будут завершены в этом году

Новости часа: Собянин рассказал о работе обновленного участка Замоскворецкой линии

Собянин рассказал о первой неделе работы обновленного участка Замоскворецкой линии метро

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Южный участок Московского скоростного диаметра в данный момент достраивают в городе. Завершить все работы должны до конца года, заявил Сергей Собянин.

МСД – это многоступенчатый проект, который сократит время в пути не только для автомобилистов, но и для пассажиров аэропортов. Сколько времени удастся сэкономить? И где изменится схема движения?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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