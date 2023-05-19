12:00Город
Собянин: строительство южного участка МСД вступает в завершающую стадию
Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.
Южный участок Московского скоростного диаметра в данный момент достраивают в городе. Завершить все работы должны до конца года, заявил Сергей Собянин.
МСД – это многоступенчатый проект, который сократит время в пути не только для автомобилистов, но и для пассажиров аэропортов. Сколько времени удастся сэкономить? И где изменится схема движения?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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