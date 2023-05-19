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11:30

Спорт

Собянин объявил о завершении комплексной реконструкции спорткомплекса "Москвич"

Собянин объявил о завершении комплексной реконструкции спорткомплекса "Москвич"

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В Текстильщиках закончили реконструкцию исторического спорткомплекса "Москвич". Его построили еще в 1960-х при одноименном заводе. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Специалисты восстановили футбольный стадион, сделали натуральный газон с обогревом, построили новые трибуны, а также обновили освещение и беговые дорожки. Кроме того, в спорткомплексе открыли первый в России Дворец бильярдного спорта. Для игроков поставили 36 столов, наблюдать за ходом партий смогут 355 зрителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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