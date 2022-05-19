Собянин сообщил об активной фазе строительства Рублево-Архангельской линии метро

В Москве стартовала активная фаза строительства Рублево-Архангельской линии метро. Там уже началась проходка тоннелей между станциями "Карамышевская" и "Звенигородская", а на их месте пока готовят площадки. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, новая линия метро поможет значительно разгрузить Арбатско-Покровскую ветку. При этом длина Рублево-Архангельской линии составит около 19 километров. В первый ее участок войдут станции от "Делового центра" до "Шелепихи". Сейчас они пока находятся в составе БКЛ, однако со временем их переведут на новую линию.

Второй участок ветки будет тянуться от "Шелепихи" до "Липовой Рощи". Затем он пойдет уже за МКАД, где охватит сразу четыре района: Пресненский, Кунцево, Строгино и Хорошево-Мневники, а также еще два подмосковных округа.

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