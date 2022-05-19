Собянин пригласил москвичей на весенний велофестиваль

Сергей Собянин пригласил москвичей присоединиться к весеннему велофестивалю. Он пройдет 21 мая.

Гостей ждет большой праздник в поддержку здорового образа жизни и велокультуры. В программе: гонка для любителей и велопрогулка, в которой смогут принять участие все желающие. Старт дадут на проспекте Академика Сахарова, оттуда по Садовому кольцу участники проедут 16 километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.