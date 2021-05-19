Собянин опроверг сообщения о переезде ФК "Локомотив" в "Лужники"

В Сети появилась информация, что руководство РЖД обратилось в столичную мэрию с просьбой передать "Лужники" в долгосрочную аренду "Локомотиву". В свою очередь, РЖД якобы готовы передать городу права на спортивные сооружения в Баковке, Перове и Свиблове. Сообщалось, что стадион "РЖД Арены" собираются снести, чтобы построить новый район с развитой инфраструктурой, общественными пространствами и парком.



Однако Сергей Собянин эту информацию опроверг. Мэр подчеркнул, что вокруг нового вокзала Восточный не собираются возводить жилую застройку. По его словам, благодаря новому транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) жителям столицы будет проще добираться до стадиона. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.