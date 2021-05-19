Собянин опроверг информацию о планах застройки территории "РЖД Арены" жильем

На форумах болельщиков "Локомотива" бурно обсуждают судьбу домашней арены. В Сети появилась информация, что на месте стадиона "РЖД Арена" планируют построить жилые дома, а сам клуб переедет в "Лужники".

Однако Сергей Собянин эту информацию опроверг. Мэр подчеркнул, что вокруг нового вокзала Восточный не собираются возводить жилую застройку. По его словам, благодаря новому транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) жителям столицы будет проще добираться до стадиона. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.