Собянин осмотрел новый спорткомплекс для инвалидов на юге Москвы

На юге Москвы построен новый спорткомплекс, он рассчитан на людей с ограниченными возможностями здоровья. В здании создана безбарьерная среда.

Посетить можно будет крытый и терапевтический бассейны, пройти процедуру гидромассажа, а заниматься люди смогут в специальном и силовом тренажерных залах. Кроме того, есть и специальное оборудование для реабилитации. Новый комплекс осмотрел Сергей Собянин.

В новом здании будут проходить групповые и индивидуальные тренировки учеников спортивных школ, кроме того, его смогут посещать все желающие.

С 2011 года в Москве открыли 140 спортивных комплексов, школ и центров. До конца этого года завершат строительство еще как минимум 20. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.