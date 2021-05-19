Собянин рассказал об уникальных памятниках, куда впервые смогут попасть москвичи

10:30
Нынешней весной ценители московской архитектуры смогут посетить с экскурсиями объекты, которые обычно закрыты для посещения. Об этом на своем сайте рассказал Сергей Собянин.
Мэр напомнил, что традиционно весной в столице проводятся Дни исторического и культурного наследия. Именно в это время можно посетить, например, старинные особняки, в которых работают посольства зарубежных стран.
В этом году впервые для широкой публики распахнет свои двери городская усадьба Каратаевой – Морозова в Леонтьевском переулке. Также впервые для посещения открывается и Доходный дом купца Быкова на второй Брестской. Его реставрация как раз недавно завершилась.
Также в прошлом году закончены работы в доме Наркомфина, на Северном речном вокзале, в кинотеатре "Художественный" и на многих других объектах.
По словам Сергея Собянина, в 2021 году планируется завершить реставрацию еще примерно 100 творений минувших эпох. Например, ГЭС-2 на Болотной набережной и несколько павильонов ВДНХ.
Информацию об экскурсионной программе Дней исторического и культурного наследия можно найти на сайте "Узнай Москву". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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