Собянин сообщил о завершении реставрации трех исторических домов в Москве

В столице завершили капитальный ремонт и реставрацию трех жилых зданий, являющихся объектами культурного наследия. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В Архангельском переулке Басманного района обновили доходный дом А. Я. Меркеля 1912 года постройки.

На Сретенском бульваре в Красносельском районе продолжается ремонт комплекса зданий конца XIX – начала XX века. На Остоженке, в доме в стиле поздней эклектики, восстановили декор фасада, оконные заполнения и лепнину внутри подъездов, а также вернули историческую окраску стен.

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