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19 апреля, 15:50

Происшествия

Новости часа: мэр Москвы наградил выдающихся жителей столицы

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Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

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Собянин: 14 школьников и студентов колледжей отправились в экспедицию в Арктику

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным моск­вичам. Торжественная церемония прошла в Белом зале мэрии.

Парки и летние веранды кафе закрыты в столице из-за надвигающегося шторма. Также временно закрыт Московский зоопарк.

Подозреваемого в убийстве московского мотоциклиста удалось задержать. Как сообщили в столичном главке СК, преступление было совершено 17 апреля, после чего подозреваемый сбежал, сменив несколько автомобилей.

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