Новости часа: мэр Москвы наградил выдающихся жителей столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным моск­вичам. Торжественная церемония прошла в Белом зале мэрии.

Парки и летние веранды кафе закрыты в столице из-за надвигающегося шторма. Также временно закрыт Московский зоопарк.

Подозреваемого в убийстве московского мотоциклиста удалось задержать. Как сообщили в столичном главке СК, преступление было совершено 17 апреля, после чего подозреваемый сбежал, сменив несколько автомобилей.