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19 апреля, 14:45

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Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

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Сергей Собянин вручил государственные награды России и награды города Москвы. Мэр столицы поблагодарил собравшихся за работу и отметил, что экономический рост и процветание страны зависят от талантливых и трудящихся людей.

Градоначальник также отметил заслуги жителей столицы званиями "Заслуженные учитель города Москвы", "Почетный работник культуры", "Почетный работник транспорта", а также вручил почетную грамоту правительства Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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