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Новости

19 апреля, 12:00

Общество

Новости часа: более 2,5 млн "квадратов" недвижимости ввели в Москве с начала 2024 года

Новости часа: более 2,5 млн "квадратов" недвижимости ввели в Москве с начала 2024 года

Собянин: с начала года в Москве построено девять детсадов и три школы

Собянин: 14 школьников и студентов колледжей отправились в экспедицию в Арктику

"Мой район. Новости": программу IT-обучения запустили в "Школе 21" в Савеловском районе

Собянин: стадион "Локомотив" на юго-востоке Москвы будет возрожден

Собянин: 14 школьников и студентов колледжей отправились в экспедицию в Арктику

Собянин и Греф подписали соглашение о сотрудничестве в области ИИ

Сергей Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

Новости часа: до 8 мм осадков выпало в Московском регионе

Новости часа: 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве с начала 2024 года ввели более двух с половиной миллионов "квадратов" недвижимости. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 200 работодателей стали новыми партнерами московских колледжей. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в течение 19 апреля. О погодных условиях предупредил комплекс горхозяйства.

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