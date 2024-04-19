19 апреля, 12:00Общество
Новости часа: более 2,5 млн "квадратов" недвижимости ввели в Москве с начала 2024 года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве с начала 2024 года ввели более двух с половиной миллионов "квадратов" недвижимости. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 200 работодателей стали новыми партнерами московских колледжей. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в течение 19 апреля. О погодных условиях предупредил комплекс горхозяйства.