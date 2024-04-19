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Новости

Новости

19 апреля, 12:00

Новости

Собянин: с начала года в Москве построено девять детсадов и три школы

Собянин: с начала года в Москве построено девять детсадов и три школы

Собянин: 14 школьников и студентов колледжей отправились в экспедицию в Арктику

"Мой район. Новости": программу IT-обучения запустили в "Школе 21" в Савеловском районе

Собянин: стадион "Локомотив" на юго-востоке Москвы будет возрожден

Собянин: 14 школьников и студентов колледжей отправились в экспедицию в Арктику

Собянин и Греф подписали соглашение о сотрудничестве в области ИИ

Сергей Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

Новости часа: до 8 мм осадков выпало в Московском регионе

Новости часа: 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах города

Новости часа: водителей призвали соблюдать дистанцию из-за непогоды в Москве

С начала года в Москве ввели более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе девять детских садов, три здания для учреждений здравоохранения, а также три школы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Столица развивает и транспортную инфраструктуру. Как отметил мэр Москвы, на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля открыли развязку, а на Ленинградском шоссе запустили путепроводы. Кроме того, завершили формирование Белорусского вокзала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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