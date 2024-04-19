Собянин: с начала года в Москве построено девять детсадов и три школы

С начала года в Москве ввели более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе девять детских садов, три здания для учреждений здравоохранения, а также три школы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Столица развивает и транспортную инфраструктуру. Как отметил мэр Москвы, на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля открыли развязку, а на Ленинградском шоссе запустили путепроводы. Кроме того, завершили формирование Белорусского вокзала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.