Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля, 07:45

Новости

Собянин: 14 школьников и студентов колледжей отправились в экспедицию в Арктику

Собянин: 14 школьников и студентов колледжей отправились в экспедицию в Арктику

Собянин и Греф подписали соглашение о сотрудничестве в области ИИ

Сергей Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

Новости часа: до 8 мм осадков выпало в Московском регионе

Новости часа: 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах города

Новости часа: водителей призвали соблюдать дистанцию из-за непогоды в Москве

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о возрождении исторических памятников Москвы

Собянин представил стратегию развития столичного здравоохранения до 2030 года

Новости часа: ГБУ "Малый бизнес Москвы" помогло более 360 тысячам предпринимателей

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о возрождении исторических памятников Москвы

Отряд из 14 московских школьников и студентов колледжей отправился в Большую арктическую экспедицию. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, две недели ребята будут осваивать территорию Крайнего Севера.

Руководит группой путешественник и альпинист Матвей Шпаро. В программе экспедиции – лыжный переход от острова Большой до мыса Челюскин по льду моря Лаптевых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиеобществовидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика