Собянин: 14 школьников и студентов колледжей отправились в экспедицию в Арктику

Отряд из 14 московских школьников и студентов колледжей отправился в Большую арктическую экспедицию. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, две недели ребята будут осваивать территорию Крайнего Севера.

Руководит группой путешественник и альпинист Матвей Шпаро. В программе экспедиции – лыжный переход от острова Большой до мыса Челюскин по льду моря Лаптевых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.