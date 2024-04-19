Сергей Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

В столице активно продолжают улучшать систему здравоохранения. Так, в планах стратегического развития, которые озвучил Сергей Собянин, до 2028 года в Москве будет сформирован новый каркас амбулаторной и стационарной медицинской помощи. До 2026 года реконструируют еще 140 зданий медучреждений и с учетом строительства амбулаторный фонд столицы полностью обновится.

Какие перемены уже произошли при оказании медпомощи? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.