Собянин рассказал, как Москва помогает испытывать передовые разработки

В столице действует программа пилотного тестирования инноваций. Участником программы может стать любая компания, планирующая вывести на рынок новую технологию или продукт.

О результатах проекта в своем блоге рассказал Сергей Собянин. По его словам, в течение четырех лет разработчики провели 355 испытаний и заключили 162 реальных контракта на внедрение инновационных продуктов на общую сумму 632 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.