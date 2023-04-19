Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:30

Технологии

Собянин рассказал, как Москва помогает испытывать передовые разработки

Собянин рассказал, как Москва помогает испытывать передовые разработки

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны Серп и Молот

Собянин утвердил проект комплексного развития территории в Нижегородском районе Москвы

Собянин рассказал о внедрении нового стандарта экстренной помощи в стационарах Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Москве

Собянин: парк "Яуза" станет самым большим по протяженности городским парком в Европе

Собянин: цифровизация избавила родителей от оформления почти 7 млн бумажных справок

Новости часа: почти 7 млн справок о болезни ребенка для школ и детсадов создали в ЕМИАС

Новости часа: Собянин заявил, что Москва продолжает работу по благоустройству парков

В столице действует программа пилотного тестирования инноваций. Участником программы может стать любая компания, планирующая вывести на рынок новую технологию или продукт.

О результатах проекта в своем блоге рассказал Сергей Собянин. По его словам, в течение четырех лет разработчики провели 355 испытаний и заключили 162 реальных контракта на внедрение инновационных продуктов на общую сумму 632 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытехнологиивидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика