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Новости часа: Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Москве

Собянин: парк "Яуза" станет самым большим по протяженности городским парком в Европе

Собянин: цифровизация избавила родителей от оформления почти 7 млн бумажных справок

Новости часа: почти 7 млн справок о болезни ребенка для школ и детсадов создали в ЕМИАС

Новости часа: Собянин заявил, что Москва продолжает работу по благоустройству парков

Собянин: Москва продолжает работу по благоустройству парков и зеленых территорий города

Новости часа: парк "Яуза" в Москве будет самым большим по протяженности в Европе

Собянин рассказал о программе пилотного тестирования инноваций в Москве

Низкий уровень безработицы зафиксировали в столице – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Высокотехнологичную медицинскую помощь в настоящее время оказывают в 45 стационарах столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В ночь на четверг, 20 апреля, в Москве временно закроют движение на ряде улиц. Это данные ЦОДД.

Магазины duty free в терминале С аэропорта Шереметьево возобновят работу в конце апреля. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.

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