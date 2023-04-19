Новости часа: Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Высокотехнологичную медицинскую помощь в настоящее время оказывают в 45 стационарах столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В ночь на четверг, 20 апреля, в Москве временно закроют движение на ряде улиц. Это данные ЦОДД.

Магазины duty free в терминале С аэропорта Шереметьево возобновят работу в конце апреля. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.