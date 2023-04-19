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Происшествия

Новости часа: Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Москве

Собянин: парк "Яуза" станет самым большим по протяженности городским парком в Европе

Собянин: цифровизация избавила родителей от оформления почти 7 млн бумажных справок

Новости часа: почти 7 млн справок о болезни ребенка для школ и детсадов создали в ЕМИАС

Новости часа: Собянин заявил, что Москва продолжает работу по благоустройству парков

Собянин: Москва продолжает работу по благоустройству парков и зеленых территорий города

Новости часа: парк "Яуза" в Москве будет самым большим по протяженности в Европе

Собянин рассказал о программе пилотного тестирования инноваций в Москве

Низкий уровень безработицы зафиксировали в столице – Собянин

Собянин рассказал, как будут выглядеть новые окружные волонтерские центры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Значительная часть мест в больницах для оказания экстренной помощи будет доступна уже в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 180 горнорабочих эвакуируют с шахты "Распадская" в Кузбассе из-за пожара. Это данные экстренных служб.

Центр госуслуг района Москворечье-Сабурово открыли после капремонта. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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