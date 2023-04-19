Новости часа: Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Значительная часть мест в больницах для оказания экстренной помощи будет доступна уже в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 180 горнорабочих эвакуируют с шахты "Распадская" в Кузбассе из-за пожара. Это данные экстренных служб.

Центр госуслуг района Москворечье-Сабурово открыли после капремонта. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.