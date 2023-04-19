Собянин: парк "Яуза" станет самым большим по протяженности городским парком в Европе

Парк "Яуза" в Северо-Восточном округе столицы будет самым большим по протяженности в Европе. В основе концепции – формирование единой зеленой магистрали, которая будет проходить через весь город. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Создание парка началось в 2016 году. Для парка на территории от Ростокинского акведука до МКАД поэтапно объединяют зеленые зоны. В планах на 2023 год – привести в порядок еще три участка в пойме Яузы.

Подробнее о том, какой будет новая зона отдыха и когда работы полностью закончат, – в эфире телеканала Москва 24.