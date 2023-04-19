Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Общество

Новости часа: почти 7 млн справок о болезни ребенка для школ и детсадов создали в ЕМИАС

Новости часа: почти 7 млн справок о болезни ребенка для школ и детсадов создали в ЕМИАС

Новости часа: Собянин заявил, что Москва продолжает работу по благоустройству парков

Собянин: Москва продолжает работу по благоустройству парков и зеленых территорий города

Новости часа: парк "Яуза" в Москве будет самым большим по протяженности в Европе

Собянин рассказал о программе пилотного тестирования инноваций в Москве

Низкий уровень безработицы зафиксировали в столице – Собянин

Собянин рассказал, как будут выглядеть новые окружные волонтерские центры

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Собянин расширил программу финансовой поддержки модернизации промышленности

Новости часа: Мишустин рассказал о программе модернизации инфраструктуры в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 7 миллионов справок о болезни ребенка для школ и детских садов создали в ЕМИАС. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дипмиссия РФ в Судане работает над тем, чтобы перевезти россиян в посольство, но пока это небезопасно. Об этом рассказал российский посол Владимир Желтов.

Перечни специальностей высшего образования переработают в ближайшее время. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Читайте также
мэр Москвыгородпроисшествияза рубежомобразованиеобществовидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика