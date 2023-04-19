Новости часа: почти 7 млн справок о болезни ребенка для школ и детсадов создали в ЕМИАС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 7 миллионов справок о болезни ребенка для школ и детских садов создали в ЕМИАС. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дипмиссия РФ в Судане работает над тем, чтобы перевезти россиян в посольство, но пока это небезопасно. Об этом рассказал российский посол Владимир Желтов.

Перечни специальностей высшего образования переработают в ближайшее время. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.