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Низкий уровень безработицы зафиксировали в столице – Собянин

Низкий уровень безработицы зафиксировали в столице – Собянин

Собянин рассказал, как будут выглядеть новые окружные волонтерские центры

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В столице зафиксировали стабильно низкий уровень безработицы. При этом в базе службы занятости более 400 тысяч актуальных вакансий. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграмм-канале.

С 2019 года в Москве отказались от формального подхода к трудоустройству. Эксперты предлагают индивидуальный карьерный сценарий каждому. Соискатель может бесплатной пройти тестирование, тренинги, повысить квалификацию или освоить новую профессию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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