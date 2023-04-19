Низкий уровень безработицы зафиксировали в столице – Собянин

В столице зафиксировали стабильно низкий уровень безработицы. При этом в базе службы занятости более 400 тысяч актуальных вакансий. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграмм-канале.

С 2019 года в Москве отказались от формального подхода к трудоустройству. Эксперты предлагают индивидуальный карьерный сценарий каждому. Соискатель может бесплатной пройти тестирование, тренинги, повысить квалификацию или освоить новую профессию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.