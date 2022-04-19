Собянин рассказал, что Театр на Малой Бронной скоро откроет двери для зрителей

Театр на Малой Бронной скоро вернется домой. В здании, построенном более 100 лет назад, почти закончили ремонт и реставрацию. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Специалисты заменили крышу, обновили фасад, а также восстановили парадную мраморную лестницу. Поменяли и оборудование сцены. Теперь оно самое современное.

Реставрация Театра на Малой Бронной – часть большой программы обновления городских объектов культуры. За последние 10 лет в Москве построили и отреставрировали 34 театра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.