Собянин заявил, что ситуация с занятостью в столице находится под контролем

Сергей Собянин на заседании комиссии рассказал о ситуации с занятостью в столице. По его словам, город делает многое, чтобы поддержать сотрудников, которые оказались под угрозой увольнения и тех, кто уже потерял работу. Мэр заявил, что ситуация находится под контролем.

О стабильности на рынке труда сообщил и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что экономика выдержала первый удар санкций. Инфляция замедляется, а запасы в магазинах возвращаются к показателям февраля. Ажиотажный спрос наконец прекратился.

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