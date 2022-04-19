Собянин поддержал проведение первой Московской недели моды

В июне в "Зарядье" пройдет Московская неделя моды при поддержке правительства города. Об этом заявил Сергей Собянин.

Две линии газопровода и одну линию электропередачи повредило обстрелом в селе под Белгородом.

Начался прием заявок от аккредитованных компаний на отсрочку от армии для IT-специалистов, сообщили в Минцифры РФ.