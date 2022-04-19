Собянин поддержал проведение первой Московской недели моды

В Москве пройдет неделя моды. Предполагается, что это мероприятие привлечет туристов в город и откроет новые возможности для fashion-индустрии. Сергей Собянин подписал документ о поддержке проведения модного события.

В нем смогут принять участие дизайнеры, владельцы шоурумов, представители профильных образовательных учреждений.

Запланирована неделя моды на июнь, пройдет она в парке "Зарядье". В условиях санкций, перебоев с поставками тканей, фурнитуры, готовой одежды – это будет главное событие российской fashion-индустрии, отметили организаторы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.