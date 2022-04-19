Собянин поручил продлить работу метро и МЦК в пасхальную ночь

Сергей Собянин поручил продлить работу метро и МЦК до 02:00 в пасхальную ночь.

Отдельных уроков истории с первого класса не планируется, изучать ее будут в рамках других предметов. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Венгрия не поддержит санкции против российских нефти и газа, рассказал глава МИД страны Петер Сийярто.