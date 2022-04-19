В Москве изменят график работы общественного транспорта на Пасху

По случаю Пасхи в столице изменится график работы общественного транспорта, чтобы москвичам было удобнее возвращаться после служб или добираться до кладбищ.

Метро и МЦК в пасхальную ночь будут работать до 02:00. Такое поручение дал Сергей Собянин. До 03:30 продлили работу самых востребованных автобусных маршрутов – всего их 136.

Также изменения коснулись расписания электробусов и трамваев. Кроме того, мэр поручил 24 апреля, 1 и 3 мая организовать 38 специальных бесплатных маршрутов автобусов от метро и станций железной дороги до 17 кладбищ в столичном регионе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.