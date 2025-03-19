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19 марта, 19:15

Новости

Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку РФ Надежду Бабкину

Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку РФ Надежду Бабкину

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Сергей Собянин поздравил с 75-летием народную артистку России Надежду Бабкину. Мэр Москвы отметил, что ее творчество вносит яркий вклад в развитие отечественного искусства, сохранение и популяризацию уникальной народной культуры, а вокальное мастерство подчеркивает красоту и богатство фольклора.

Кроме того, по словам главы города, театр "Русская песня", созданный Бабкиной, занял достойное место в культурном пространстве Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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