Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку РФ Надежду Бабкину

Сергей Собянин поздравил с 75-летием народную артистку России Надежду Бабкину. Мэр Москвы отметил, что ее творчество вносит яркий вклад в развитие отечественного искусства, сохранение и популяризацию уникальной народной культуры, а вокальное мастерство подчеркивает красоту и богатство фольклора.

Кроме того, по словам главы города, театр "Русская песня", созданный Бабкиной, занял достойное место в культурном пространстве Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.