Москвичам рассказали о главных новостях 19 марта

В этом году в Москве пройдут четыре акции "День без турникетов", сообщил Сергей Собянин. В этот раз проект будет ориентирован на высокотехнологичную сферу. Экскурсии и мастер-классы проведут сотни столичных компаний. Все желающие смогут погрузиться в цифровую реальность и узнать больше о 3D-технологиях.

Единое транспортное пространство Москвы и Московской области планируют сформировать до 2030 года. Перехватывающих парковок станет больше, а десятки станций Ярославского и Павелецкого железнодорожных направлений войдут в тарифную зону МЦД.

За чистоту московских тротуаров теперь будет отвечать "Илья Муромец". Так назвали первую полностью электрическую уборочную машину для нужд ЖКХ. Разработали и собрали электрокар столичные инженеры.

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