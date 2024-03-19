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Новости

19 марта, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях 19 марта

Москвичам рассказали о главных новостях 19 марта

Новости часа: велопешеходный мост с амфитеатром для студентов Бауманки готов на 65%

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве домов по программам КРТ в столице

Новости часа: первая в этом году акция "День без турникетов" пройдет 28–30 марта

Собянин рассказал, что построят в Москве в рамках проектов комплексного развития

Новости часа: Москва реализует 43 проекта КРТ с помощью городских операторов

Новости часа: велопешеходный мост через реку Яузу готов на 65%

Собянин: пациенты стационаров могут видеть назначения врача в режиме онлайн

Новости часа: в этом году в Москве пройдет четыре акции "День без турникетов"

Собянин рассказал, когда пройдут акции "День без турникетов" в этом году

В этом году в Москве пройдут четыре акции "День без турникетов", сообщил Сергей Собянин. В этот раз проект будет ориентирован на высокотехнологичную сферу. Экскурсии и мастер-классы проведут сотни столичных компаний. Все желающие смогут погрузиться в цифровую реальность и узнать больше о 3D-технологиях.

Единое транспортное пространство Москвы и Московской области планируют сформировать до 2030 года. Перехватывающих парковок станет больше, а десятки станций Ярославского и Павелецкого железнодорожных направлений войдут в тарифную зону МЦД.

За чистоту московских тротуаров теперь будет отвечать "Илья Муромец". Так назвали первую полностью электрическую уборочную машину для нужд ЖКХ. Разработали и собрали электрокар столичные инженеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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